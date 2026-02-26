歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で「2026年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席し、今年の活動に関する発表を行った。3月10日発売の男性誌「昭和40年男」（ヘリテージ）で表紙を飾ることや昨年の全国ツアーから東京国際フォーラムでのライブ映像の映画館上映を行うことなどを明らかにした。

28日に65歳の誕生日を迎えるが、「僕の中では記号みたいなもの」と年齢の数字は意に介さない姿勢。「まだまだ歌って踊って生きていかないといけない」と力強く語った。26日に59歳となったJ3福島の三浦知良とは親交が深く、祝福のラインをしたところ「まだまだいきますよ」と返事があり、刺激を受けている様子だった。

今年も全国ツアーを控えており、若々しく活動し続けられる理由を聞かれると「エロですね」と即答するリップサービスも披露。昨年の1日あたりの歩数が平均1万2000歩だったといい、毎日1万歩を歩く生活を送っていることが健康の秘けつの一つのようだ。

昨年3月には、長女でタレントの田原可南子（32）と俳優の高良健吾（38）の間に初孫が誕生。「3回ぐらい会ったけど、触るのが怖い」とほほえましいエピソードも披露。「そろそろ歩き出すみたい」と祖父の顔ものぞかせた。

6月17日には82枚目のシングル（タイトル未定）をリリース予定で「僕らしいファンキーな感じ」とアピールした。