¡Ú ´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê ¡Û¥Þ¥Þ¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤êÌÀ¤«¤¹¡ÖËèÆü¥Ò¥ä¥Ò¥ä¡×¡¡¿¹ÀîÃÒÇ·¤Î¥²¡¼¥àÀ¼Í¥½é»²²Ã¤Ïà30Ç¯Á°¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×á
ÇÐÍ¥¤Î´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤µ¤ó¡¢À¼Í¥¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤é¤¬¡¢º£Ç¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù´°À®ÈäÏªÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÓÃÏÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥¯¥í¥Õ¥È¡×Ìò¤Ç¥²¡¼¥àÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëºîÉÊ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¥²¡¼¥àºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¿áÂØ¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë´ÓÃÏÃ«¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬à¡Ê¥²¡¼¥àÀ¼Í¥¤Ï¡ËÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÀ¼¤òÏ¿¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤É¤³¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î¼ýÏ¿¤È°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢à¡ÊÌò¤¬¡Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÂ©¸¯¤¤¤òÏ¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»À·ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¥²¡¼¥à¼ýÏ¿¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ä¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Â³¤¯¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥²¡¼¥àÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¤è¤½30Ç¯Á°¡£¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¤òÀ½ºî¤¹¤ë¥«¥×¥³¥ó¤Î¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î½éÂå¡Ö¥ê¥å¥¦¡×Ìò¤À¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤Î¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥«¥×¥³¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢à¡Ö²»À¼¤¬4ÉÃ¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂçºå¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎËÜ¼Ò¤Ç¡Ö¾ºÎ¶·ý¡Ê¤·¤ç¤¦¤ê¤å¤¦¤±¤ó¡Ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ëá¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¤Î¼íÌî¤µ¤ó¤òÂç´î¤Ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤Ç¤Ï¡ÖÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¡×¤·¤¿´ÓÃÏÃ«¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à1ºÍ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇËèÆü¤¬Ä©Àïá¤È¾Ð´é¡£àÀèÆü¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Äá¤È¶ì¾Ð¤¤¡£à(¥¤¥Á¥´¤ò)°®¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢ËèÆüËèÆü³ÊÆ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹á¤È¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëà¥Ù¥Ó¡¼¥²¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î¼êÁ°¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ÎÈ¢¤È¤«¡¢²¿¤«¤ÎÈ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤ÆÅÐ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÎ·Ã¤¬¤É¤ó¤É¤óÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤¦¤¹¤°ÆÍÇË¤µ¤ì¤ëá¤È¡¢º¤¤ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿´ÓÃÏÃ«¤µ¤ó¡£¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤Ë¤«¤±¤Æ¼íÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢àÃ¦½Ð¤Ç¤¹¤Í¡ªá¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢à¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ì¤¬ËèÆü¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤Ç¤¹á¤È¡¢¥Þ¥Þ¤Î´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¤µ¤ó¡¢ÊÝ²ÊÍÎ¤¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
