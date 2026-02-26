MLB通算221勝のベテラン右腕、マックス・シャーザー投手（41）がブルージェイズと再契約したと25日（日本時間26日）、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者は「1年300万ドル（約4・7億円）の契約で合意。65イニング投球で1000万ドル（約15億6000万円）の出来高が含まれる」と記した。

シャーザーは2006年のMLBドラフト1巡目（全体11位）でダイヤモンドバックスから指名され、08年にメジャーデビュー。10年から10年連続で2桁勝利を挙げるなど、MLB屈指の先発右腕としてサイ・ヤング賞を3度受賞した。

昨季はブルージェイズで17試合に登板し5勝5敗、防御率5・19。マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では5回途中に交代させようとマウンドへ歩み寄ったシュナイダー監督を度鳴って追い返し、降板を拒否。40歳を過ぎても衰えぬ闘争心が話題となった。MLB通算は483試合で221勝117敗、防御率3・22。

ブルージェイズはこのオフ、ディラン・シースを7年総額2億1000万ドル（約327億円）で獲得。さらに、かつて日本ハム、楽天でプレーしたコディ・ポンセも3年総額3000万ドル（約46億8000万円）で加入し、救援右腕のタイラー・ロジャースとも3年3700万ドル（約57億6000万円）で契約を結んだ。

昨季、ワールドシリーズでドジャースを追い詰めながらあと一歩のところで世界一を逃しただけに、多額の資金を投じ大型補強を行うなど、世界一奪取へ強い覚悟がうかがえるが、また1人、頼れるベテランがチームに加わった。今季からブルージェイズでプレーする岡本和真とは共闘することになる。