¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÎÃæÅìË¬Ìä¡¡²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤Ê±¿Æ°¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ÎÀ¼
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¥è¥ë¥À¥ó¤òË¬ÌäÃæ¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Î²¦¼¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹»æ¤¬£²£µÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡É×ºÊ¤Ï£²£µÆü¤«¤é£²Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¤òË¬Ìä¡£¥Þ¥Õ¥é¥¯¶á¹Ù¤Î¥¶¡¼¥¿¥êÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤¢¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¥¹¥³¡¼¥×ÀÄ¾¯Ç¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²»³Ú¤Î¼ø¶È¤ò»ë»¡¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥ó¥Þ¥ó¤Ç¹ñÏ¢¤ä¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¡´Ø¡¢³°¸òÂåÉ½¡¢±ç½õ¹ñ¤é¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿±ßÂî²ñµÄ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï£Õ£Î£×£Ò£Á¡¢£Õ£Î£È£Ã£Ò¡¢À¤³¦¿©ÎÈ·×²è¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¤Ê¤É¤Î¹ñÏ¢µ¡´Ø¤Î´´Éô¤ä¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¡¢£Å£Õ¤Ê¤É¤Î¹ñ¤Î³°¸ò´±¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤Ï¥è¥ë¥À¥óÅö¶É¤ä¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥è¥ë¥À¥ó¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ê¥¢¿Í¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤ò¶¯Ä´¡£Ë¬ÌäÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Þ¥ó¤«¤é¥¬¥¶¤Ø¤Î¿©ÎÈ»Ù±ç¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡Ãó¥è¥ë¥À¥ó±Ñ¹ñÂç»È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Û¡¼¥ë»á¤Ï¡¢É×ºÊ¤ÎÃæÅìË¬Ìä¤Ë¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Î²¦¼¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÉ×ºÊ¤ÎºÇ¶á¤Î¡Öµ¿»÷²¦¼¼Ë¬Ìä¡×¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤Ê³èÆ°¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Ø¤Ç¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤òÄê´üÅª¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤È¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î³È»¶°Ê³°¤Ë¤Ï²¿¤âÄó¶¡¤Ç¤¤º¡¢´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤ª¶â¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¸¢ÎÏ¤â¤Ê¤¤£²¿Í¤Î¼º¶ÈÃæ¤ÎÀ®¿Í¤ÎÌÑÁÛ¤ò¡¢¤Ê¤¼À¯ÉÜ¤ä£Î£Ç£Ï¤¬½õÄ¹¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡Ö´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ê¹Ô°Ù¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥ê¡¼¤È¥á¡¼¥¬¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤À¡×¡¢¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à²¦»Ò¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Ë¬Ìä¤Î¸å¤ËÈà¤é¤¬ÃæÅì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈà¤é¤ÏËÜÊª¤Î²¦Â²¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹°¥¤ì¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ïº£·î½é¤á¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò¸øÌ³¤ÇË¬¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢É×ºÊÆ±ÍÍ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬Æ±¤¸ÃæÅì¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Î³°¸òÅªÀ®¸ù¤ò¤«¤¹¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£