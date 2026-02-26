昨年１１月に米音楽ベニー・ブランコ（３７）と結婚した米歌手で女優のセレーナ・ゴメス（３３）のファンが、「ゴメスに離婚を勧めている」と米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が伝えた。

その理由はポッドキャストに登場したブランコの不潔さと下品なふるまいだという。

ブランコは２４日、親友のラッパー、リル・ディッキーとその妻クリスティン・バタルッコと共に、ポッドキャストの新番組「フレンズ・キープ・シークレッツ」に出演した。

番組でブランコはオレンジと白のＴシャツに茶色のズボン姿で、裸足のままソファに横たわり、画面には始終、真っ黒に汚れた足の裏とつま先が映っていた。

さらに、ブランコは視聴者に向かって、「ちょっと待って、みんな、これ、聞こえる？」と言いながら、わざと大きなオナラを放ってみせた。

このポッドキャストを見たゴメスファンはドン引き。番組のコメント欄には、「彼女がこんな男に体を触られるなんて信じられない」や「世界中の男たちの中で、一体なぜ彼女は彼と結婚したんだろう」などの反応が寄せられた。

また、あるＸユーザーは「ただ気持ち悪い。セレーナがどうやって一緒に生活しているのか不思議」と驚き、別のユーザーは「セレーナは彼と離婚して、もっと良い人を見つけるべきだ」と投稿した。

同サイトによると、ブランコの不潔さが注目を集めたのは今回が初めてではない。２０２４年１１月の米誌「ピープル」とのインタビューでは、シャワーは毎日浴びないことを告白。「知り合いの中には１日２〜３回シャワーを浴びる人もいるけど、肌の皮脂が回復して潤う時間がない気がする」と、その理由を説明していた。