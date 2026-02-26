二宮和也、飛行機の隣席が後輩アイドルのファンだった「バレないように帽子をグッと深く被ってみたが」結末に「リアルニノなのに」「信じられない世界線」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】嵐の二宮和也が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。飛行機でのエピソードを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】二宮和也、飛行機隣席の人のタブレット待ち受けだった後輩
二宮は「そういえば昨日乗っていた飛行機の隣の席がSnow Manのなっぴー推しでした（席にボンって置かれたタブレットの待ち受けがなっぴーだったのでそう推察）」とつづり、飛行機で隣の席がSnow Manの渡辺翔太のファンだったことを報告。続けて「バレないように帽子をグッと深く被ってみたがそんな企業努力は必要ない位に気付かれることは無く、タブレットに最大集中でした」と咄嗟に変装をしてみたものの、気づかれることなく時間が過ぎたことを明かした。最後には「なんか恥ずかしかったのでゆっくり瞼を閉じました」とお茶目なエピソードを披露し、締めくくった。
この投稿にファンからは「隣の席の人羨ましすぎる」「バレないように頑張るトップアイドルの姿を想像すると愛おしすぎる」「翔太くんのことなっぴー呼びしてるの可愛い」「リアルニノなのに」「信じられない世界線」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
