“生”の「フレッシュアボカド」が主役の新作バーガー登場【Avocados From Mexico×フレッシュネスバーガー】

メキシコ・ミチョアカン州のアボカド生産者および輸出梱包業者を代表するブランド「Avocados From Mexico」は、完熟アボカドの魅力を広めるための取り組みとして、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」との5度目のコラボレーションを、2026年3月4日（水）から実施する。

コラボレーションでは、“生”のフレッシュアボカドを1/2個使用した新商品「アボカドシュリンプバーガー〜ホットソース〜」と、昨年好評だった「クラシックアボカドクリームチーズバーガー〜わさび香るサクサク醤油〜」が、フレッシュネスバーガーで期間限定販売される。

フレッシュネスバーガーでは、これまでメキシコ産のアボカドを主役にしたメニューを、長期にわたり提供してきた。今回も使用されるのは、店舗で熟度管理を徹底したメキシコ産の“生”のフレッシュアボカド。店舗で皮むきし、提供前に切り込みを入れるひと手間を加えることで、アボカド本来のやわらかさやクリーミーな食感が引き出される。アボカドを贅沢に使用しているため、コクがありながらも軽やかな後味が楽しめるという。

新登場の「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」は、 “生”のフレッシュアボカドに、店内で揚げたプリプリ食感のガーリックシュリンプが４尾サンドされている。シラチャーとスイートチリソースをブレンドしたホットソースと特製タルタルソースがアボカドのコクを引き立てているのも特長だ。また、昨年好評を博した「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」、定番商品の「クラシックアボカドチーズバーガー」「クラシックアボカドバーガー」など、アボカドを多彩な組み合わせで楽しめる4種がラインアップ。

Avocados From Mexicoの公式インスタグラム・Xでもアボカドフェア商品の500円クーポンを総勢200名にプレゼントするキャンペーンを用意。またフレッシュネスバーガーの公式SNS（X/Instagram）や公式アプリでは、プレゼント企画やクーポンが配信されている。

〈アボカドフェア〉

■商品名・価格（税込）：

・アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜 940円（新商品：期間限定）

・クラシックアボカドチーズバーガー 940 円 (定番商品)

・クラシックアボカドバーガー 850円（定番商品）

◾️販売期間

2026年3月4日（水）〜4月14日（火）

◾️販売店舗

全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場・動物園店舗除く

※空港・アウトレット店舗は一部価格が異なる

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある

〈Avocado from Mexicoの公式SNSでプレゼントキャンペーン〉

Avocados From Mexicoの公式インスタグラム・Xでアボカドフェア商品の500円クーポンを総勢200名にプレゼント。

【応募方法】

・Avocados From Mexicoの公式インスタグラムをフォロー＆キャンペーン投稿にコメント

・Avocados From Mexicoの公式Xをフォロー＆キャンペーン投稿をリポスト

・結果を確認＆クーポンQRコードを受け取る

【応募時期】

2026年２月27日（金）〜2026年3月8日（日）