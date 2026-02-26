◆卓球◆ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール ２６日＝宮下京香】男子シングルス３回戦が行われ、全日本選手権２連覇中で世界ランク７位の松島輝空（そら、木下グループ）が、同１３位の張禹珍（韓国）をゲームカウント１―３（１１―９、５―１１、９―１１、９―１１）の逆転負けを喫した。８強入りを逃し、グラウンドスマッシュでの日本人初制覇の夢は破れた。

試合後の取材では「自分のプレーがしっかりできず、後悔が残る。もちろんイライラしたけど、我慢しながらプレーしていた。審判は角度と言っていたけど、高さでＴＴＲを取られていた。今回のＴＴＲは多くの人が取っていたので、仕方がない。ボールもあまり得意ではなく、苦戦していた。ボールはつぶれてしまったり、変化がすごかったり。いろんなボールがあるので、今後はしっかり合わせた準備をしていきたい」と悔しさをにじませた。

第１ゲーム（Ｇ）は、序盤に「フォールト（サーブの反則による失敗）」と審判に指摘されたが、ＷＴＴが昨年から導入したビデオ判定（ＴＴＲ）の末に指摘は覆り、磨いてきたサーブから３球目のフォアハンドドライブで押して１１―９で先取した。しかし第２Ｇでは再び「フォールト」と宣告された。当初は審判にサーブ時に投げ上げた球の「角度」を指摘されたが、ＴＴＲの末に「高さ」で反則を取られた。松島は首をかしげ、相手選手も審判に声を上げてくれたが、判定は覆らず。結果的に、松島はそこから流れを手放し、３Ｇを連取されて逆転負けを喫した。

グランドスマッシュは残り３大会。世界ランクで自己最高５位以内を目標に掲げる１８歳は「どの大会でも優勝を目指してやっていく。１大会１大会しっかりいい準備をして、自分のプレーを発揮できるようにやっていきたい」と言葉を振り絞った。

◇シンガポール・スマッシュ 卓球の世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）」において最も格付けが高いグランドスマッシュ。年間で最大４大会。今年は６〜７月に米国、８月に欧州、１０月にも中国で開催。男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの５種目が行われる。付与される世界ランクに関わるポイントも大きく、各種目優勝で２０００ポイント。賞金総額は１５５万米ドル（約２億４０００万円）、シングルス優勝で賞金１０万ドル（約１５００万円）。