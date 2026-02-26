２３日、多くの人でにぎわい、消費の活力が盛んな広州市の商店街、北京路歩行街（歩行者天国）。（広州＝新華社記者／熊嘉芸）

【新華社広州2月26日】中国広東省広州市は春節（旧正月）連休（2月15〜23日）中、無形文化遺産や伝統行事・民俗文化と新春消費を深く融合させた「新春ショッピング」イベントを開催し、嶺南地域（南嶺山脈以南で、主に広東省、広西チワン族自治区、海南省を指す）の伝統的特産品や催事が人気を集めた。

市内の北京路歩行街では、湖南省長沙市から訪れた劉（りゅう）さんが、「春節休暇に家族4人で広州に旅行に来て、広東式臘腸（ソーセージ）をお土産に買った」と大袋三つを手にしていた。広府（広州を中心とする嶺南の地域文化圏）グルメを代表する広東式「臘味」（ラーウェイ、塩漬けにして干したり薫製にした伝統的な乾燥・加工肉の総称）は、2022年に広東省の省級無形文化遺産の代表的項目リストに登録された。

２３日、にぎわいを見せる広州市の北京路歩行街（歩行者天国）北エリアに設置されたマーケット「風物大集」。（広州＝新華社記者／熊嘉芸）

北京路歩行街（歩行者天国）北エリアに設置されたマーケット「風物大集」では、「広繍」（広東省の伝統刺しゅう）、オリーブ種彫刻、「絨花」（じゅうか、絹糸で花をかたどる伝統工芸）、「琺瑯彩」（ほうろうさい＝金属の素地にうわぐすりを焼き付けた装飾工芸）などの無形文化遺産の工芸品が勢ぞろいした。伝統技術と現代的デザインが融合した魅力的な商品に、多くの若者が足を止め、記念写真を撮ったり、買い求めたりしていた。

夜になると、市内の越秀公園がきらびやかな明かりに包まれ、26年広州新春ランタン祭りが大勢の来場者でにぎわっている。会場ではランタン祭りと廟会（びょうえ＝縁日）を結び付け、民俗展示や技術体験、迎春マーケットが園内各所で行われ、嶺南の無形文化遺産文化を身近に感じられる場となった。

２３日、広州市の北京路歩行街（歩行者天国）北エリアに設置されたマーケット「風物大集」で、伝統工芸「絨花」（じゅうか、絹糸で花をかたどる伝統工芸）のアクセサリーを選ぶ客。（広州＝新華社記者／熊嘉芸）

広州市商務局によると、同市は午（うま）年の文化的要素と広府の新春民俗の特色を組み合わせ、春節連休中に一連の消費促進イベントを実施。市民や観光客が飲食、宿泊、交通、観光、買い物、娯楽の各場面で広府ならではの春節を体感し、午年の新春に新たな体験を満喫できるようにしたという。（記者/熊嘉芸）