モト冬樹、ニラがたっぷり入った“特製ラーメン”のレシピを紹介「お店のラーメンみたい」「見た目からめちゃめちゃ美味しそう！」 インスタントラーメンを自己流でアレンジ
タレントのモト冬樹（74）が24日、自身のブログを更新。インスタントラーメンをアレンジした“特製ニララーメン”のレシピを紹介し、反響を呼んでいる。
【写真】「お店のラーメンみたい」ニラがたっぷり入った“特製ラーメン”を披露したモト冬樹
モトは「特製 ニララーメンを作ってみました」と報告。今回は「サッポロ一番 塩ラーメン」を使用したという。丼にスープの素と刻んだネギを入れて準備。ニラ1束を細かく刻み、少量のお湯で鶏ガラスープの素を溶いてひと煮立ちさせ、さらに片栗粉を少々加えてとろみをつけておく。出来上がったラーメンの上からかけ、中央にチャーシューをのせて完成。丼いっぱいに広がる鮮やかなニラが印象的な1杯に仕上がっている。
「チョー 美味しかったです」と満足げにつづったモト。「本来ニラは食べ過ぎると強い殺菌、刺激成分であるアリシンが胃腸障害や便秘を起こす危険性がありますが一束までなら大丈夫 しかも火を通しているのでOKです」と、食材についての豆知識も添えた。
コメント欄には「お店のラーメンみたいですね」「見た目からめちゃめちゃ美味しそう！」「スタミナでパワーアップ」「ニララーメン美味しそう」など、称賛の声が寄せられている。
【写真】「お店のラーメンみたい」ニラがたっぷり入った“特製ラーメン”を披露したモト冬樹
モトは「特製 ニララーメンを作ってみました」と報告。今回は「サッポロ一番 塩ラーメン」を使用したという。丼にスープの素と刻んだネギを入れて準備。ニラ1束を細かく刻み、少量のお湯で鶏ガラスープの素を溶いてひと煮立ちさせ、さらに片栗粉を少々加えてとろみをつけておく。出来上がったラーメンの上からかけ、中央にチャーシューをのせて完成。丼いっぱいに広がる鮮やかなニラが印象的な1杯に仕上がっている。
コメント欄には「お店のラーメンみたいですね」「見た目からめちゃめちゃ美味しそう！」「スタミナでパワーアップ」「ニララーメン美味しそう」など、称賛の声が寄せられている。