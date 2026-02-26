美容外科医で「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志（62）を起用したCMを3月から放送すると告知した。

昨年12月、一般ユーザーが「高須克弥先生CMください」とオファーしたところ、高須氏は「ごめんなさい。次の高須クリニックCMは松本人志さんにお願いする予定です。ご理解ください」と返し、ファンの間で話題となっていた。

そして今月23日には「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた」と有言実行を報告。しかし「いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている」とし「高須クリニック提供のまっちゃん応援CM見たくはないか？ なう」と呼びかけていた。

また25日になると「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいた諸問題クリアーなう。3月からオンエアします」と発表。「注意深いまっちゃんフアンだけがかっちゃんの企んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります」といい、オンエアされる時間帯については「全国ネットのゴールデンタイムです」とつづっていた。