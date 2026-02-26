八木莉可子、種から植物を育てることに挑戦 観葉植物には普段から「かわいいね」と声かけ
俳優の八木莉可子が26日、都内で開催された『ファミリーマート45周年プロジェクト発表会／おむすびキャンペーン新商品発表会・試食会』に出席。八木は吉田鋼太郎と5年間、同社のCMキャラクターを務めている。イベントでは、45周年の節目を迎える同社が今年掲げるスローガン「いちばんチャレンジ」にちなみ「チャレンジしたいこと」について語った。
【写真】おいしすぎてびっくり!?驚きの表情を浮かべる八木莉可子
吉田と共に登壇すると八木は「ファミリーマートさんはいろんなチャレンジを日々されていて、お買い物だけじゃなくて、地域のコミュニティみたいにもなって
「チャレンジしたいこと」の話題になり、八木は「種から植物を育てること」と意気込んだ。家にはパキラなどの観葉植物がたくさんあるという。普段から「かわいいね」と話しかけて愛情をもって育てていることを明かした。
「もう木で生えてる状態の植物を買って育てていた」と話す八木。「芽が出てくるところからって育てたことがないなと思って、今年はぜひ、種を植えるところから挑戦してみたい」と目を輝かせた。
イベントにはほかに、八木莉可子、ファミリーマート代表取締役社長・細見研介氏、エグゼクティブ・ディレクターCMO(兼)マーケティング本部長 CCRO(兼)デジタル事業本部長・足立光氏、商品本部デリカ食品部長・木内智朗氏が登壇。大谷翔平選手が出演する新CM発表や新キービジュアル公開なども行われた。
【写真】おいしすぎてびっくり!?驚きの表情を浮かべる八木莉可子
吉田と共に登壇すると八木は「ファミリーマートさんはいろんなチャレンジを日々されていて、お買い物だけじゃなくて、地域のコミュニティみたいにもなって
「チャレンジしたいこと」の話題になり、八木は「種から植物を育てること」と意気込んだ。家にはパキラなどの観葉植物がたくさんあるという。普段から「かわいいね」と話しかけて愛情をもって育てていることを明かした。
イベントにはほかに、八木莉可子、ファミリーマート代表取締役社長・細見研介氏、エグゼクティブ・ディレクターCMO(兼)マーケティング本部長 CCRO(兼)デジタル事業本部長・足立光氏、商品本部デリカ食品部長・木内智朗氏が登壇。大谷翔平選手が出演する新CM発表や新キービジュアル公開なども行われた。