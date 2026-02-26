精悍「切れ目顔」採用で安い！

ホンダの中国現地合弁会社である広汽ホンダは2026年1月、マイナーチェンジを行ったコンパクトカー「フィット」の新型モデルを発表しました。



日本だけでなく、グローバルのコンパクトカーとして展開されるフィットは、中国でどのような進化を遂げたのでしょうか。

フィットは2001年の初代デビュー以降、独自の「センタータンクレイアウト」による室内の広さとスタイリッシュなデザインで支持を集め、歴代モデルでは国産車トップクラスの販売実績を誇る人気モデルです。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「新型フィット」です！ 画像で見る（30枚以上）

この初代モデルから海外展開も積極的に行っており、中国のほか、タイやブラジルなどの世界8カ国でも生産され、東南アジア・欧州・北米（現行型除く）・中南米など、幅広い地域で展開される世界戦略車となっています。

4代目となる現行型は2020年2月に日本を皮切りに発売。欧州車風のカジュアルなデザインに加え、2モーターハイブリッド「e：HEV」採用による力強い走りや、熟成させた先進安全機能「ホンダ センシング」による安全性能の向上などを実現しています。

日本仕様については2022年10月にマイナーチェンジを実施し、ガソリンエンジンを1.3リッターから1.5リッターへ拡大してパワーアップを実現。e：HEV車についても出力向上が行われました。

登場から6年目を迎えるなか、フルモデルチェンジへの期待も高まっていましたが、今回、広汽ホンダが中国国内向けのフィットを大幅改良しました。

マイナーチェンジの最大の特徴は、フロントフェイスの全面刷新です。

従来の親しみやすい大型ヘッドライトと横長ロアグリルの組み合わせから、上下2段分割の精悍なヘッドライトへと変更されました。

新デザインのヘッドライトは上部がフロントグリルアッパー部と連続する形状を採用し、現代のトレンド性を強く意識した仕上がりとなっています。

そしてバンパーロアも非常にアグレッシブなスタイルへと変更。ロアグリルはブラックアウト面積を拡大し、大口を開けたような迫力のあるスタイルとなりました。

リア部分ではテールランプに変更はないものの、バンパーデザインが大きく見直されました。

現行モデルでは、ボディ同色で凹凸の少ない親しみやすいデザインに対し、マイナーチェンジモデルでは下部をブラック化し、ディフューザー形状を持たせてスポーティな印象に仕上げています。

ボディカラーは「エクストリームブルー」「スターリームーンホワイト」「ファイリーイエロー」の3色で、いずれも爽快感のあるカラーとなっています。

ボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mm、ホイールベース2530mmとなり、フロントフェイス変更の影響か、全長はマイナーチェンジ前の中国仕様車（4081mm-4125mm）からわずかに拡大されているようです。

パワートレインは日本とは異なり、引き続き1.5リッター「i-VTEC」ガソリンエンジン＋CVTのFF車のみの設定です。このユニットは最高出力124psを発生し、日本仕様のガソリン車（118ps）よりもやや高い出力設定がなされています。

e：HEVモデルは設定されておらず、低価格帯のポジションを担っています。

装備では、「Baidu CarLife＋」「Apple CarPlay」「HUAWEI HiCar」に対応する10.1インチディスプレイを新採用。手持ちのスマートフォンとのシームレスな接続に対応します。

販売価格は6万6800元で、日本円換算（2026年2月下旬現在）で約152万円。日本国内よりも安く設定されており、新しいデザインやポップなカラーリングの採用、マルチメディアシステムの刷新などと含め、若年層の支持を取り込むねらいがあります。

現在のところ、この新型モデルと同様のマイナーチェンジが各国で実施されるかは不明で、日本国内でもホンダからの公式なアナウンスはありません。

登場から6年目を迎えたことで、そろそろアップデートが期待される時期であり、その動向に注目が集まります。