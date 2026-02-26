声優の梶裕貴さんが26日、自身のSNSを更新。4月8日をもって約13年所属した事務所から退所し、独立することを発表しました。

梶さんは、公式Xで「この度、約十三年間お世話になりました株式会社ヴィムスを離れ、独立する運びとなりました」と報告。

これまでの活動を振り返り、「グループ会社である前事務所から数えると、実に二十二年間。まさに、私の声優人生のすべてを育んでいただいた場所と言えます。右も左も分からず、何者でもなかった自分を見出し、声優として、社会人としての礎を築いてくださったこと、心より感謝申し上げます」と、事務所への思いをつづりました。

■独立後に目指すのは「声の表現における歴史の改革」

独立を決断した理由については、「声優としての可能性をさらに広げ、一生涯、貪欲な表現者であるべく挑戦を続けていきたいから、という理由に尽きます」とし、「その目標を実現するために必要不可欠な柱となるのが、今では私自身のライフワークとも言える、音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】の存在です」と説明。

続けて、「私が目指しているのは、人間とAIが共鳴し合う、声の表現における歴史の改革です。テクノロジーが進化し続ける今、あえてその渦中に飛び込み、自ら舵を取る。それは、生身の人間だからこそ生み出せる"声の魂”の価値を誰よりも信じ、守り抜きたいと願うからです。この挑戦には、生半可な覚悟では臨めません。だからこそ、自分のすべてを懸けてプロジェクトを成功に導くべく、新たなチームを発足するに至りました」と、つづりました。

そして「長年にわたり、たくさんの愛を与えてくださった大切な場所から巣立つ以上、この決断が間違いではなかったことを、今後の活動を通して必ず証明して参ります」と意気込みをコメントしています。

4月9日からは、新会社の代表取締役として新たな一歩を踏み出すということです。