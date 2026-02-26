鈴木ちなみ、わが子を抱いた近影に反響「変わらないですね」「綺麗すぎママ」 2022年にシンガポールに移住
シンガポール在住のタレント・鈴木ちなみ（36）が25日、自身のインスタグラムを更新。「お久しぶりの投稿」と、自身と子どもたちの近影を公開した。
【写真】「綺麗すぎママ」わが子を抱いた近影を公開した鈴木ちなみ
「街中は旧正月ムードで溢れています！」と伝え、2枚の写真をアップ。鈴木は昨年誕生したわが子（0）を抱いた2ショットや、旧正月の飾りの前に立つ子どもたちの近影を公開した。
この投稿には、「元気そうでなにより」「シンガポールでいいママの顔してる」「綺麗すぎママですね」「ちなみママさん変わらないですねぇ〜」などのコメントが寄せられている。
鈴木は1989年9月26日生まれ、岐阜県出身。2008年にモデルとしてデビュー。ファッション雑誌『with』の専属モデルのほか、10年度の東レキャンペーンガールを務めるなど、幅広く活躍。プライベートでは20年2月に一般男性との結婚を発表。21年の9月に第1子出産を報告。22年6月からシンガポールに移住。23年11月に第2子出産、25年9月に第3子出産を報告していた。
【写真】「綺麗すぎママ」わが子を抱いた近影を公開した鈴木ちなみ
「街中は旧正月ムードで溢れています！」と伝え、2枚の写真をアップ。鈴木は昨年誕生したわが子（0）を抱いた2ショットや、旧正月の飾りの前に立つ子どもたちの近影を公開した。
この投稿には、「元気そうでなにより」「シンガポールでいいママの顔してる」「綺麗すぎママですね」「ちなみママさん変わらないですねぇ〜」などのコメントが寄せられている。