フィギュアスケート女子シングル銅メダルの中井亜美選手がエキシビションでファンを魅了した演技に言及しました。

17歳の中井選手は真っ赤な衣装を着てスケートリンクに登場。終始笑顔を絶やさず、終盤には、膝をつきながら回転し、氷上にうつ伏せとなると、頬に両手を添えて、足をバタバタさせるかわいらしいポーズを披露しました。

「振付師の方と一緒に相談して、この盛り上がるところでどういったことをやったらいいかなって話して決まったのがこのポーズです」と説明。思惑通りカワイイポーズに観客は魅了され大成功となりました。

「試合と違う感覚で、暗い中なので自分だけスポットライトを浴びてという演技だったのでたのしかったです」と中井選手自身もエキシビションを大いに楽しんだことを話しました。

ショートプログラム(SP)、フリースケーティング(FS)、エキシビションと3つの衣装を披露した中井選手。特にお気に入りはエキジビションの赤い衣装「スカートがすごいフリフリで何段も重ねて作っているのでお気に入りです」。

FSの衣装も、もとは青い衣装だったそうですが、中井選手の好きなピンクを中心に入れてもらったとこだわりを述べました。

(2月26日放送 日本テレビ『ZIP!』を再構成)