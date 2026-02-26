4児の母・平愛梨、子どもたちへの“手作りごはん”披露 野菜を食べてもらうための工夫も明かす「ホントにとても頭が下がります」「美味しそう」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちのために用意した“手作りごはん”を公開し、野菜を食べてもらうための“工夫”も明かした。
【写真】「ホントにとても頭が下がります」彩りも鮮やかな子どもたちへの“手作りごはん”を披露した平愛梨
平は「子供ごはん」と書き出し、「お弁当にお野菜入れても残すから他のごはんで野菜たっぷり入れると決めた」と告白。「ミートスパゲッティ」「ハンバーグ」「チャーハン」「オムライス」「カレーライス」など、子どもたちが好きなメニューの中に野菜をたっぷり混ぜ込むスタイルにしているという。「この中に入るお野菜はパクパク食べる」と明かし、細かく刻んだ野菜入りの手料理写真を披露した。
また、「残されるのが嫌でお皿に少しづつ盛って食卓に並べるけど、私も座って一緒に食べようとすると『おかわりください』合戦」と、にぎやかな食卓の様子も紹介。「お母さんて子供がいると1度座って『いただきます』してから『ごちそうさま』するまでちゃんと座れたことってなくない?!」と、母親としての本音ものぞかせた。
さらに、家族の食事時間についても触れ、「夫がたまに外食連れてってくれた僅かな時間は一休みご褒美ができてその1回が120%エネルギーチャージになる」と感謝。「こういう日があると有り難くて"お母さん"妻"頑張ろうって思う」と前向きにつづっている。
投稿には、「愛梨ちゃん 頑張ってるね」「美味しそう」「人手がある時しか頂きます〜ごちそうさままで座ってられませんよね」「子供達、育ち盛りやし野菜食べて欲しいですね」「愛梨ちゃん ホントにとても頭が下がります」など、共感と称賛の声が寄せられている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男（2）が誕生している。
【写真】「ホントにとても頭が下がります」彩りも鮮やかな子どもたちへの“手作りごはん”を披露した平愛梨
平は「子供ごはん」と書き出し、「お弁当にお野菜入れても残すから他のごはんで野菜たっぷり入れると決めた」と告白。「ミートスパゲッティ」「ハンバーグ」「チャーハン」「オムライス」「カレーライス」など、子どもたちが好きなメニューの中に野菜をたっぷり混ぜ込むスタイルにしているという。「この中に入るお野菜はパクパク食べる」と明かし、細かく刻んだ野菜入りの手料理写真を披露した。
さらに、家族の食事時間についても触れ、「夫がたまに外食連れてってくれた僅かな時間は一休みご褒美ができてその1回が120%エネルギーチャージになる」と感謝。「こういう日があると有り難くて"お母さん"妻"頑張ろうって思う」と前向きにつづっている。
投稿には、「愛梨ちゃん 頑張ってるね」「美味しそう」「人手がある時しか頂きます〜ごちそうさままで座ってられませんよね」「子供達、育ち盛りやし野菜食べて欲しいですね」「愛梨ちゃん ホントにとても頭が下がります」など、共感と称賛の声が寄せられている。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男（2）が誕生している。