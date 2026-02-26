お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）が25日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。交際13年の彼女・チサトさん（35）にプロポーズし見事成功した。番組終了後には自身のSNSで婚姻届を提出し、結婚したことを報告した。

自身のXでは「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました。これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と、純白ドレス姿のチサトさんとのウエディングショットを添えて報告。

またインスタグラムでも同じ文書を投稿し、ワインレッドのドレス姿のチサトさんとのウエディングショットを披露した。

さらにネルソンズの公式YouTubeに“青山軍団”のコットン西村とジャンポケ太田とともに出演。婚姻届の提出を報告するとともに、カナトくんが高校に上がるタイミングで一緒に住むための新居を探し中であることも明かされた。