【新潟市人事異動】部長級以上の人事を発表 技監に鈴木浩信氏 総務部長に本間金一郎氏
新潟市は26日、部長級以上の人事(4月1日付)を発表しました。技監には都市政策部長の鈴木浩信氏が就任し、総務部長には統括政策監の本間金一郎氏が充てられています。部長級以上の人事については以下の通りです。
【特別職任命】
新所属／名前／年齢／現所属
・市民病院事業管理者／五十嵐 修一／64歳／副院長
【理事昇任】
新所属／名前／年齢／現所属
・市理事・経済部長／小野 秀之／59歳／経済部長
・技監／鈴木 浩信／59歳／都市政策部長
・市理事・総務部長／本間 金一郎／58歳／政策企画部統括政策監
【部長異動】
新所属／名前／年齢／現所属
・文化スポーツ部長／堀 峰一／56歳／西蒲区長
・市参事（都心のまちづくり担当）／坂井 玲子／58歳／江南区長
【部長昇任】
新所属／名前／年齢／現所属
・政策企画部統括政策監／丸山 夕香／54歳／文化スポーツ部次長・文化政策課長
・こども未来部長／山本 幹彦／55歳／政策企画部参事・政策監
・都市政策部長／高島 康憲／57歳／まちづくり推進課長
・下水道部長／小林 久剛／56歳／土木総務課長
・中央区長／袖山 直也／55歳／廃棄物対策課長
・江南区長／加藤 陽子／54歳／教育委員会事務局参事・教育総務課長
・西区長／岩浪 知子／56歳／東区副区長・総務課長
・西蒲区長／佐久間 由紀恵／55歳／経済部参事・商業振興課長
・会計管理者／渡辺 正義／56歳／建築部参事・住環境政策課長
・市参事・選挙管理委員会事務局長／片桐 康博／56歳／行政経営課長