歌手の田原俊彦（６４）が２６日、都内で、２０２６年の活動に関する記者会見を開催した。２８日に６５歳を迎えるが、自身の代名詞である足上げを連続で披露。自由奔放なトークを１時間にわたって繰り広げ、若々しくいられる秘けつを明かした。

女性記者に質問を求めるなど、トシちゃんらしさ全開で会見。若々しさの秘けつを「エロです！これがなくなったらダメでしょう」と至って真面目に語りつつ、「楽しいじゃないですか。この世界に入りたいと思って、運良く田原俊彦をできている。ずっと支えて下さるファンがいて、今日がある。元気バリバリにやるんだぞって見せていきたい」と笑顔を見せた。

１月に一部週刊誌で３０代女性との白昼のドライブデートを撮られていたが、これについて質問が及ぶと、口角を上げて「たくさんネタはあるみたい。僕は色んな人とデートをするので、ちょいちょい撮られるけど、あれは次女だと思います。それでごまかそうと思います。よろしく！」と語った。

会見では、７〜１１月にかけて１８公演を巡る全国ツアー「パーティーはこれからだ！」の開催と、６月１７日に８２枚目シングル（タイトル未定）の発売が発表された。歌手生活４７年目の田原は「５０周年に向けて、積み重ねていきたい。ステージで大騒ぎしたい。最高の曲ができたので、それを持って全国を回りたい。僕らしいファンキーなド派手に魅せる歌です」と、今年もブチ上げることを誓った。