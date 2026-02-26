元HKT48でタレント村重杏奈（27）が、25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。同じく元HKT48で後輩の女優田中美久（24）に食らわされた。

今回は「乗り遅れちゃった報告会」

村重は「私、アサイーに乗り遅れました」と話した。「（流行の）2周目来てる感じがしませんか？若者がまた新しく『アサイー好き』とか言ったり」。そして「私も美容に気を付けているほうだから、ナチュラルにアサイーを食べてる、って言いたいんです」と明かした。

今から乗った方がいいか、もう乗らなくてもいいかのジャッジで、田中は「乗らなくていい」。そして「アサイーじゃなくても、村重さんってインスタグラムを見ていると、家で自炊していたりとか、ダイエット飯とかを載せていたりするから。アサイーにこだわらなくてもいいのかな、って思いました」と話した。

村重は「めっちゃグサッときた」と刺さった様子。続けて田中が「インフルエンサーの二番煎じになっちゃいますよ」と言うと、「え、そんな言われんの…アサイー食べたかっただけでそんな言われんの？」と今度はショックを受けた様子だった。

さらに村重が「たまごっち」を上げ、「今30周年で、もう1回来ると思うんですよ。誰かがたまごっちを流行らせた瞬間に、私は古参でした、って言いたい」と真顔で力説した。すると田中が「ずっとそうやって二番煎じみたいな感じでやっていくから、流行りを生めないんじゃないですか」とバッサリ。

「なるほどね…確かに」と、直撃をくらった様子の村重が「何したらいいと思う？」と聞くと、田中は「ずっとマネしてるから分からないです」。村重は「ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、村重、ずっと誰かのまねしている？」と動揺した様子だった。