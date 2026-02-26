声優の梶裕貴が26日、X（旧ツイッター）を更新。約13年間所属した芸能事務所ヴィムスを4月8日をもって退所し、独立することを報告した。

同事務所の公式サイトでは「この度梶裕貴が、2026年4月8日（水）をもちまして退所し、独立することとなりましたのでご報告申し上げます」と伝え、「これまで梶裕貴を応援していただきましたこと心より深く御礼申し上げます。弊社といたしましても、梶裕貴氏が【そよぎフラクタル】と共にさらなる飛躍を遂げることを願っております。そしてその前途を見守り、応援してまいります」とした。

梶も「この度、約十三年間お世話になりました株式会社ヴィムスを離れ、独立する運びとなりました」と報告。「グループ会社である前事務所から数えると、実に二十二年間。まさに、私の声優人生のすべてを育んでいただいた場所と言えます」と振り返り、「右も左も分からず、何者でもなかった自分を見出し、声優として、社会人としての礎を築いてくださったこと、心より感謝申し上げます」とつづった。

独立の理由について「声優としての可能性をさらに広げ、一生涯、貪欲な表現者であるべく挑戦を続けていきたいから、という理由に尽きます」と説明。自身の声をもとにした音声合成ソフト「梵そよぎ」を軸に展開する音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」に注力するとした。

同プロジェクトへの思いを記すとともに「この挑戦には、生半可な覚悟では臨めません。だからこそ、自分のすべてを懸けてプロジェクトを成功に導くべく、新たなチームを発足するに至りました。長年にわたり、たくさんの愛を与えてくださった大切な場所から巣立つ以上、この決断が間違いではなかったことを、今後の活動を通して必ず証明して参ります」と決意をつづり、「なお、四月九日(木)からは、新会社の代表取締役として新たな一歩を踏み出すこととなりますが、四月八日(水)までは、株式会社ヴィムスの声優・梶裕貴として、変わらず全力を尽くして参る所存です。これまで通り、誇りと責任、矜持を持って声優業に邁進して参りますので、引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、どうか宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。

梶は、「進撃の巨人」エレン・イェーガー役や「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役などで知られる声優。2019年6月に声優の竹達彩奈との結婚を発表して、2022年11月に第1子誕生が明らかになった。