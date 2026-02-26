「M-1（グランプリ）のときと芸風が真逆というか。漫才は自分の主張をワーッてしゃべりで伝えるっていう感じだったけど、一言もしゃべらないじゃん。何あのおばちゃん（笑）」

ドンデコルテ渡辺銀次は闇の中で中華鍋を振り続け舞台にも立ち続けた

先月放送された「THE CONTE」（フジテレビ系）で東京03・飯塚悟志はドンデコルテのコントを見届けてこう口にした。公園で彼女にプロポーズする男（小橋共作）を、ウオーキング中の中年女性（渡辺銀次）が無言でアシストし成功へと導く。漫才師らしい掛け合いではなく、コント師としての有能さを示すようなネタだった。

昨年のM-1で準優勝し、一気に知名度を上げたドンデコルテ。今年1月の単独ライブが好評を博し、配信チケットの販売期間が2度延長。今年1発目となる「DOWNTOWN＋」の生配信では松本人志の前でネタを披露し、前述の「THE CONTE」はもちろん、「ジンギス談！」（HBCテレビ）ではエバースとともに軽快なトークを展開している。

一方で、カゲヤマ・益田康平との同居生活の模様を配信するYouTubeチャンネル「それいけ益々荘」の動画も話題に。とくに渡辺が「どん底時代に磨いた」というチャーハンを振る舞う動画は179万回再生（2月23日時点）を記録。

芸歴1年目から渡辺を慕うゆにばーす・川瀬名人がゲスト出演した動画は、長尺にもかかわらず50万回再生を突破している。

たばこをくゆらせて話す落ち着いたトーンの渡辺。手際よく作られるチャーハンに舌鼓を打つ益田や川瀬。そんなリラックスした空間で語られるさまざまなエピソード。この絶妙なプライベート感が、視聴者の心を掴んでいるのだろう。

■元はどちらもツッコミ

渡辺は小橋の5年先輩に当たる。加えて、元はどちらもツッコミを担当していた。普通なら接点を持ちにくい。しかし、お互いのコンビが解散してピンとなり、「芸人を辞めよう」と考えていた小橋が思い切って渡辺に声を掛ける。遊び感覚で何度か漫才をやる中、「一番面白い」と感じる相手だったからだ。

2018年、ユニットとして活動を開始。翌年にM-1準々決勝に進出し、正式にコンビを結成することになった。以降、しばらく準々決勝の壁を越えられなかったが、2024年に初の準決勝進出。渡辺のちぐはぐな恋愛事情を披露するネタ「恋煩い」で会場を沸かせたが、あと一歩及ばず。昨年、リベンジを果たし決勝に進出したのは周知の通りだ。

渡辺は、どんなシーンでもマイペース。先に触れた「DOWNTOWN＋」の生配信では番組の流れを気にせず靴ひもを結び直し、松本人志から「嫌いやわ〜！」と言われてなお、「ここで急に脱ぐと思わなかったもので」と続け笑わせていた。

相方の小橋は、決して邪魔をしない。ネタでもトークでも、耳に心地良いトーンで場を和ませる。先日、渡辺が「R-1」の決勝に進出したことも話題となったが、今年は、そんなふたりが幅広いメディアで活躍を見せるのではないか。

（鈴木旭／お笑い研究家）