ドル円一時１５５．７１レベル、本日の安値を更新＝東京為替



東京市場終盤、ドル円は一時155.71レベルと本日の安値を広げている。クロス円でも円高の動き。高市首相が、「金融政策の具体的手法は日銀に委ねられるべきだ」「日銀には2%物価目標向け適切な金融政策運営を期待」「日銀の金融政策は為替誘導を目的としたものではない」などと述べている。最後の為替誘導を目的としていないとの発言内容に市場が敏感に円高反応を示したもよう。



USD/JPY 155.84 EUR/JPY 184.20 GBP/JPY 211.32

