３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との強化試合が行われるバンテリンドームで前日練習に参加した。空路で愛知入りし、そのまま球場へ直行。グラウンドに姿を現すと、映像カメラ１５台以上が並び、待ち構えていた報道陣も騒然となった。

ドジャースを球団史上初のＷＳ連覇に導いた男が、ついに侍ジャパン合流を果たした。大谷は、２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールで最終調整。投手として、今キャンプ２度目となるライブＢＰのマウンドに上がると最速９９マイル（約１５９キロ）をマーク。フリーマンとベッツから三振を奪うなど２Ｋ。のべ７人と対戦し３３球を投げ安打性の当たりは２本だった。投球後はグラウンドで今キャンプ初のフリー打撃を行い、３５スイングでサク越え５本。大谷としてはやや物足りない数字だったが「春先の感じ、例年通りの感じかな」と語り、帰国前最後の練習は二刀流調整で締め、２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国していた。

メジャー組は２７、２８日の中日との壮行試合は出場できず、“解禁”は３月２日のオリックス戦（京セラドーム）以降。山本由伸らのように、ギリギリまで米国に残ってオープン戦に出場する選択肢もあったが、大谷は早めの合流を選択したもようだ。今季は本格的な投手復帰も控えるだけに、日本でもライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）などで調整を続ける意向を示している。