俳優の吉田鋼太郎と八木莉可子が２６日、都内で行われたファミリーマートの「４５周年プロジェクト発表会／おむすびキャンペーン新商品発表会」に出席した。

２６年９月に創立４５周年を迎える同社のＣＭキャラクターを５年にわたって務めている２人。吉田は「常にアップロード…あってます？ 最近の言葉が分からなくて。アップデートか！ アップデートしているファミリーマートの底力には驚いています」。一方の八木はアパレルブランド「コンビニエンスウェア」を展開し始めたことに触れ、「この５年間でいろんなチャレンジをされている」と話した。

同社は３月３日から９種類のおむすびを展開する「新生、おむすびＪＡＰＡＮ。」キャンペーンを全国の約１万６４００店で実施。同日から全国でオンエアされる新ＣＭには、昨年から同社のおむすびアンバサダーを務めるドジャース・大谷翔平投手が出演し、豪快におむすびを食べる姿を披露している。

大谷はこの日、会見に参加せず。吉田は「とうとう大谷さんまで出てきちゃっている。すみません、今日は僕で。大谷さん帰国されているから、ちょっと会えるかなって思っていましたが、残念です」と笑い飛ばした。