成城石井、昨年即完売したエコバッグを3・20より再販 ロンドン発「アニヤ・ハインドマーチ」とコラボ
成城石井は3月20日より、「アニヤ・ハインドマーチ×成城石井 ユニバーサルバッグ ミニ」を公式オンラインショップおよび成城石井の226店舗のうち168店舗にて数量限定で再販する。
【画像】エコバッグに描かれる「ユニバーサルバッグ」ロゴ
同商品は、2025年10月に発売したイギリス・ロンドン発のブランド「アニヤ・ハインドマーチ」とコラボレーションしたエコバッグ「The Universal Bag（ユニバーサルバッグ）」の“ミニサイズ”のもの。昨年10月の販売時には、オンラインショップで即日完売していた。
同「ユニバーサルバッグ」は、表地とハンドルは100％、裏地は98％リサイクルプラスチックを素材に使用し、繰り返し長く使える耐久性とデザイン性を兼ね備えた環境配慮型のリユーサブルバッグ。使用後には同ブランドが回収・リサイクルする仕組みも備えており、2021年より世界各国のスーパーマーケットとのコラボレーションを展開。持続可能なライフスタイルを広げるプロジェクトとして注目を集めている。
成城石井は、この理念に賛同し、2023年11月に初のコラボレーションを実現。持ち手に当社のコーポレートカラーである「ボルドーレッド」を採用した、成城石井限定デザインの「アニヤ・ハインドマーチ×成城石井 ユニバーサルバッグ」を発売した。
【画像】エコバッグに描かれる「ユニバーサルバッグ」ロゴ
同商品は、2025年10月に発売したイギリス・ロンドン発のブランド「アニヤ・ハインドマーチ」とコラボレーションしたエコバッグ「The Universal Bag（ユニバーサルバッグ）」の“ミニサイズ”のもの。昨年10月の販売時には、オンラインショップで即日完売していた。
成城石井は、この理念に賛同し、2023年11月に初のコラボレーションを実現。持ち手に当社のコーポレートカラーである「ボルドーレッド」を採用した、成城石井限定デザインの「アニヤ・ハインドマーチ×成城石井 ユニバーサルバッグ」を発売した。