コンシーラーは色選びとぼかし方がポイント！40代以降におすすめの化け子さん流若見えメイク術
【画像で見る】シミ隠しにはベージュ系×、オレンジ系◎【コンシーラーの色選び】
「どうせシミを隠せないのなら、いっそファンデーションを割愛してみては？」というのは、芸能界で長年活躍する現役ヘアメイク職人化け子さん。下地＋コンシーラーでベースメイクを完成させるので、化粧崩れもしにくくなりますよ。今回は、コンシーラー編。つけ方のコツやコンシーラー選びのポイントをご紹介します！
教えてくれたのは▷化け子さん
■シミが浮くなら順番を変えればいいじゃない！
セオリーどおりにベースメイクをしたのに、完成したらシミが浮き出ている……悲しきあるあるです。ポイントメイクの際、隠したシミ部分に手が触れるのを避けるためにも、コンシーラーを後に回してみては？ 隠す作業を最後にして、シミを確実にしとめましょう。指ではなくブラシでぼかすのも鉄則です。
■コンシーラー選びのポイント
・ 皮脂の多い人はリキッドタイプ、乾燥肌の人はクリームまたはスティックタイプ
・オレンジがかった濃いめの色
・カバー力のあるもの
コンシーラーは、色選びが命！ 色白さんは黄色系もOK。
■使ったのはコレ！
抜群の密着力とカバー力
「23YEARSOLD」のダーマシンコンシーラー #2N ナチュラルベージュを使用。（化け子さん私物）
化け子さんプロデュースのKISHIファンデーションブラシ。これでトントンするだけでシミがきれいに隠れます！
1．チークを塗る
シミを徹底的に隠すため、チークを先に塗ります。上からコンシーラーを塗ることを考慮し、濃いめの色を薄くふわっとつけてブラシで軽くなじませます。
2．コンシーラーを肌にのせる
薄くつけるほどツヤが出るコンシーラー。リキッドの場合、チップや筆はよくしごいて、最小限の量だけをのせましょう。範囲はあくまで、シミの上のみにとどめて。
3．ブラシでぼかす
コンシーラーをぼかす際は指ではなくブラシを使うこと。広げようとせず、肌に対して垂直に、軽くトントンとぼかしていきましょう。
NG
指でぼかそうとすると、コンシーラーが均一にのらず、なじませるのも困難に。シミが一発で隠せません。先が平らなブラシがマストです。
これでベースメイクが完成！
ファンデーション、本当になくてOK？
ナチュラルきれいに見えないくらいなら、なくても大丈夫。ただしソバカスのある人は、一つ一つをコンシーラーで隠そうとしたりせず、ファンデーションでふんわりカバーするのがおすすめです。
■こんなコンシーラーも！
パーフェクトカバーコンシーラー ナチュラルオレンジ03 ￥2,420／ハーバー研究所 0120-16-8080（お客様相談室）
シワ、シミ、クマをピンポイントでカバー。
＊ ＊ ＊
コンシーラーを上手に使うことで、厚塗りを防げます。下地＋コンシーラーのベースメークをぜひお試しください！
撮影／大森忠明 取材・文／長田由香