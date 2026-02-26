化け子さん流若見えベースメイク【コンシーラー編】


【画像で見る】シミ隠しにはベージュ系×、オレンジ系◎【コンシーラーの色選び】

「どうせシミを隠せないのなら、いっそファンデーションを割愛してみては？」というのは、芸能界で長年活躍する現役ヘアメイク職人化け子さん。下地＋コンシーラーでベースメイクを完成させるので、化粧崩れもしにくくなりますよ。今回は、コンシーラー編。つけ方のコツやコンシーラー選びのポイントをご紹介します！

化け子さん


教えてくれたのは▷化け子さん

本名：岸順子。1966年生まれ。芸能界で長年活躍する現役ヘアメイク職人。登録者数42万人超えの人気YouTubeチャンネル「ヘアメイク職人 化け子の駆け込み寺」を運営。『化け子のオキテ。:オトナのための　シン常識の美活ワザ100』（主婦と生活社）など、著書多数。

■シミが浮くなら順番を変えればいいじゃない！

セオリーどおりにベースメイクをしたのに、完成したらシミが浮き出ている……悲しきあるあるです。ポイントメイクの際、隠したシミ部分に手が触れるのを避けるためにも、コンシーラーを後に回してみては？　隠す作業を最後にして、シミを確実にしとめましょう。指ではなくブラシでぼかすのも鉄則です。

■コンシーラー選びのポイント

・ 皮脂の多い人はリキッドタイプ、乾燥肌の人はクリームまたはスティックタイプ

・オレンジがかった濃いめの色

・カバー力のあるもの

コンシーラー選びのポイント！写真上段の2つのようなベージュ系は、シミがグレーになって浮き出てきやすくなります。選ぶなら下段のようなオレンジ系を


コンシーラーは、色選びが命！　色白さんは黄色系もOK。

■使ったのはコレ！

「23YEARSOLD」のダーマシンコンシーラー #2N ナチュラルベージュを使用


抜群の密着力とカバー力

「23YEARSOLD」のダーマシンコンシーラー #2N ナチュラルベージュを使用。（化け子さん私物）

化け子さんプロデュースのKISHIファンデーションブラシ


化け子さんプロデュースのKISHIファンデーションブラシ。これでトントンするだけでシミがきれいに隠れます！

1．チークを塗る

シミを徹底的に隠すため、チークを先に塗ります


シミを徹底的に隠すため、チークを先に塗ります。上からコンシーラーを塗ることを考慮し、濃いめの色を薄くふわっとつけてブラシで軽くなじませます。

2．コンシーラーを肌にのせる

薄くつけるほどツヤが出るコンシーラー


薄くつけるほどツヤが出るコンシーラー。リキッドの場合、チップや筆はよくしごいて、最小限の量だけをのせましょう。範囲はあくまで、シミの上のみにとどめて。

3．ブラシでぼかす

コンシーラーをぼかす際は指ではなくブラシを使うこと


コンシーラーをぼかす際は指ではなくブラシを使うこと。広げようとせず、肌に対して垂直に、軽くトントンとぼかしていきましょう。

NG

指でぼかそうとすると、コンシーラーが均一にのらず、なじませるのも困難に。シミが一発で隠せません。先が平らなブラシがマストです。

これでベースメイクが完成！

これでベースメイクが完成！


ファンデーション、本当になくてOK？

ナチュラルきれいに見えないくらいなら、なくても大丈夫。ただしソバカスのある人は、一つ一つをコンシーラーで隠そうとしたりせず、ファンデーションでふんわりカバーするのがおすすめです。

■こんなコンシーラーも！

パーフェクトカバーコンシーラー　ナチュラルオレンジ03


パーフェクトカバーコンシーラー　ナチュラルオレンジ03　￥2,420／ハーバー研究所 0120-16-8080（お客様相談室）

シワ、シミ、クマをピンポイントでカバー。

＊　＊　＊

コンシーラーを上手に使うことで、厚塗りを防げます。下地＋コンシーラーのベースメークをぜひお試しください！

撮影／大森忠明　取材・文／長田由香