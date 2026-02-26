勝負を決められる存在に。なでしこ谷川萌々子が掲げた目標「優勝してワールドカップへの切符を掴みたい」【女子アジア杯】

勝負を決められる存在に。なでしこ谷川萌々子が掲げた目標「優勝してワールドカップへの切符を掴みたい」【女子アジア杯】