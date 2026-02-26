「外すべき」日本サッカー界に激震！前回W杯の日本代表レギュラーに無情の不要論「チームに何も与えていない」
日本サッカー界にとっては、看過できないニュースだ。
これまで前田大然や旗手怜央は高く評価されていた。だが、セルティックが混迷した今シーズンは、厳しい声が寄せられている。ついには、完全に外すべきとの意見まで出るようになった。
開幕前からチーム編成が問題視されていたセルティックは、チャンピオンズリーグで予選敗退年は支配的な強さを見せていた国内リーグでも、台頭したハーツの後塵を拝しており、消化が１試合少ないものの、６ポイント差をつけられている。
２月22日に行われた前節でも、ハイバーニアンにホームで1-2と黒星を喫した。そしてこの試合で前田と旗手はともにベンチスタートになり、60分から途中出場したものの、得点やアシストでインパクトを残すことはできていない。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は24日、サポーターに自分が指揮官ならどのような手を打つかと質問した。これに対し、一部のファンからは、前田と旗手を「外すべき」との声があがっている。
「シーズンの残りはハタテとマエダを外す。チームに何も与えていない。（ルーク・）マッコーワンにチャンスを与える。少なくとも彼はトライして努力している」
「（カスパー・）シュマイケル、マエダ、ハタテを外す。（リアム・）スケールズはまったく十分じゃないが、代わりがいない」
「自分なら４−４−２にする。何か違うことをしよう。３枚の中盤は機能していないからだ」
「絶対４−４−２にする。中盤で上回られているし、もっと前線でスペースをもたらせる」
もちろん、マーティン・オニール現監督はさまざまな案を検討しているだろう。そのなかで、前田と旗手は居場所を取り戻すことができるのか。
特に前者が前回のワールドカップでレギュラーとしてプレーした日本代表の常連だけに状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
