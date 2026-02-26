「外すべき」日本サッカー界に激震！前回W杯の日本代表レギュラーに無情の不要論「チームに何も与えていない」

「外すべき」日本サッカー界に激震！前回W杯の日本代表レギュラーに無情の不要論「チームに何も与えていない」