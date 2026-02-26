ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス <4437> [東証Ｇ] が2月26日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.8億円→8.2億円(前期は5.5億円)に21.2％上方修正し、増益率が23.6％増→49.8％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.3億円→5.8億円(前年同期は2.1億円)に32.9％増額し、増益率が2.0倍→2.7倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の4円→5円(前期は4円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の通期連結業績につきましては、現状における業績の見通しを精査し見積った結果、暮らしセグメントのgoodroom residence 及びgoodoffice の新規開業が当初想定より増加したこと等で、売上および各利益の数値は当初予想を上回る見込みとなりました。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。



当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけ、安定的な配当の維持を基本方針としております。2026年３月期の期末配当予想につきましては、事業拡大の投資並びに内部保留の充実を優先しつつも株主の皆様への利益還元が可能と判断、当初の予想に対し１株当たり１円増配し、５円に修正するものです。

