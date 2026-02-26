26日15時現在の日経平均株価は前日比131.86円（0.23％）高の5万8714.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は988、値下がりは555、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を121.94円押し上げている。次いでリクルート <6098>が44.02円、ファナック <6954>が42.28円、ファストリ <9983>が26.47円、ＴＤＫ <6762>が23.06円と続く。



マイナス寄与度は168.46円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が108.3円、イビデン <4062>が27.88円、ダイキン <6367>が26.41円、住友電 <5802>が16.38円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はサービスで、以下、銀行、海運、情報・通信と続く。値下がり上位には非鉄金属、小売、ガラス・土石が並んでいる。



※15時0分9秒時点



株探ニュース

