ＩＭＰ．の椿泰我が出演するＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「ＩＭＰ．椿泰我の広島パンパカパーン」の第５９回が放送され、広島市中区鉄砲町にあるパン屋を訪れた。

スタジオでは同局の青山高治アナウンサーから「ここのところ人気Ｎｏ．１のパンを当てられない椿くんなんですが、今回は果たしてどうなんでしょうか」というＶＴＲ振りがあった。今回も椿の「どうも！ＩＭＰ．の元気印２つの筋肉がバッキバキつーばきばき！椿泰我です！」というお決まりの挨拶からスタート。「パンパカパーン始まって史上１番ＲＣＣから近い場所でのロケとなっております」と視聴者からオススメされた「ｂｒｉｏ」を訪問することに。

昨年８月に２１年間営業していた中区橋本町の店舗から移転オープンしたｂｒｉｏ。ガラス張りの店内に椿は「お店の雰囲気もガラス張りになっていて開放的な雰囲気があったんですけど。街歩いてきて１歩目でガラス張りでパンが見えて“あ、パン屋さんできたんだ！”ってこの雰囲気を感じ取れましたね」とコメントした。

店主から店頭に並んでいるパンの紹介され、恒例の人気Ｎｏ．１パン予想に挑戦。今回の“ご褒美”はパン生地に極限まで水を入れ外は薄皮でパリッと、中はモチモチ食感になった「ロデヴ」をチョイス。

これまで直近２回連続人気Ｎｏ．１パン予想を当てることができていない椿。今度こそ正解しご褒美ゲットすべく、店の名を冠した「ｂｒｉｏのクリームパン」、季節によって使用するチーズの種類を変えている「ベーコンチーズ」、ザクザク食感がポイントの「コロネ」の人気ベスト３の中から予想に挑戦した。

コロネを試食し「見た目スイーツですもんね、綺麗。サクサクですね！サクっとした後にクリームのトロっという食感がくるんですよ。これがフロマージュ？マリアージュ？」と話すと店主からは「マリアージュです…」とツッコミが入り、椿は「これが店長さんと僕のマリアージュです！」とコロネの美味しさに上機嫌になった。

３品全てを試食し１位は「コロネです！」と予想。「理由があります。僕がめっちゃ好きでした！どれも美味しいんですけど僕ここのコロネめっちゃ好きです！めちゃめちゃ美味しかったです」「クリームの甘さ加減とこの層の感じと全部僕にめっちゃ刺さったんでもうこれが１位です！」と１位だと予想した理由を明かした。

結果は第３位から発表。第３位は「コロネ」、第２位が「ベーコンチーズ」、第１位は「ｂｒｉｏのクリームパン」で前回に続き今回も正解とならず「クリームのくどさみたいなのもないですしね。前の店舗から長年愛されて店名が入っていたら…そうか、そうですよね」「ちょっと立て続けに１位を当てることができていない状況が続いていますので次回は当てられるように頑張りたいと思います」と悔しがった。第５９回が終わり通算成績は２８勝３１敗となった。