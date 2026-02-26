ＳＮＳをきっかけに犯罪被害に巻き込まれた１８歳未満の子供は昨年、前年比８０人増の１５６６人に上ったことが警察庁のまとめでわかった。

このうち小学生は前年比２割増の１６７人で、過去最多だった。子供を標的にした生成ＡＩ（人工知能）を悪用した性的偽画像の被害も深刻で、同庁は注意を呼びかけている。

同庁によると、ＳＮＳを通じて被害に遭った１８歳未満のうち、中学生は７５８人（前年比４３人増）、高校生は５７９人（同３人減）で中高生が全体の８割超を占めた。小学生は前年から３１人増え、２０１５年の３５人から約５倍になった。

子供が相手と知り合ったＳＮＳは、「インスタグラム」の４５６人が最多で、「Ｘ（旧ツイッター）」は３０７人、「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」は１２３人だったほか、オンラインゲームも８１人に上った。

被害に遭った子供のうち、子供が最初にＳＮＳに投稿していたのは７割超に上り、プロフィルや日常生活、友達募集などの書き込みから被害に巻き込まれている実態が浮かぶ。

同庁が小学生１６７人の被害を分析した結果、年齢別では１１歳が７１人と最多で、１２歳が５７人、１０歳が２５人と続いた。８〜９歳も１４人いた。罪種別では、「不同意わいせつ」や「児童ポルノ」の被害が多かった。

中高生に比べると、ティックトックや「ＬＩＮＥ」のほか、仮想空間での交流アプリなど若年層に人気のツールで相手と接触しているケースが目立った。

同庁は、スマートフォンの利用の低年齢化が背景にあるとみている。

一方、生成ＡＩなどを悪用した子供の性的偽画像「性的ディープフェイク」を巡る警察への相談・通報は昨年１１４件（前年比４件増）に上った。被害者は中学生が６６件（同１１件増）で最も多く、高校生３２件（同１５件減）、小学生６件（同３件増）だった。

加害者は「同級生・同じ学校」が約６割で、卒業アルバムやＳＮＳに載った画像を悪用したケースもあった。警察庁は「厳正な取り締まりとともに、ＳＮＳなどの適正利用の広報啓発に努める」としている。