お笑いタレントの東野幸治（58）が、22日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。驚きの後輩芸人を紹介した。

この日はお笑いトリオ「ネルソンズ」青山フォール勝ち（40）を特集する企画で、相方や青山を慕う芸人が集合。その冒頭で、東野は「どうしても青山さんのこのエピソードを紹介したい。宣材写真の話」と切り出し「聞いてください。こんなこと初めてです」と語った。

番組では、昨年撮影された青山の宣材写真を紹介。これに相方の和田まんじゅうは「発表の前日にマネジャーに電話しているんです。“左目、どうにかならない？”と」と、翌日の発表までに修正が間に合うか、確認していたという。

そして「聞いたら、左目を加工して大きくしているんです」と明かすと、スタジオは「えっ？」と騒然。

東野は「かわいくみられたい。ちょっとでも印象を良くするために、目を加工してまで売れたい」とイジり、和田も「聞いたことあります？芸人さんで左目を大きくしている人」と加えた。

青山は「僕から言ったわけじゃなくて、マネジャーが“加工できますけど”と」と修正の打診があったことを説明したが、相方の和田も岸健之助も「俺らにはなかったです」と否定していた。