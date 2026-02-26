岩手県大船渡市の大規模山林火災は、２６日で発生から１年となった。

平成以降では国内最大の約３３７０ヘクタールが焼失。住民１人が犠牲となり、９０棟もの家が焼けた。家を失った約６０世帯の人たちは、今も応急仮設住宅や親戚宅などでの暮らしを余儀なくされている。（盛岡支局 山岸憲伸、堤正喜）

２６日午前１０時過ぎ、亡くなった柴田吉郎さん（当時９０歳）の長男・修幸さん（６４）と長女・松川悦子さん（６２）が、実家に近い同市三陸町綾里（りょうり）小路地区の山麓にある墓を訪れ、花を手向けた。周囲には焦げた切り株などが残っている。悦子さんは「何で助けてあげられなかったのか。その思いは死ぬまで残る」と語った。

悦子さんは勤務先のスーパーで帰り支度をしていた時、けたたましく鳴り響くサイレン音を聞いた。実家の固定電話はつながらず、道路は規制されて近づくことができなかった。避難所を回ったが名簿に名前はなかった。「書き忘れただけだろう」と願ったが、翌日に実家から１００メートルほど離れた坂道で見つかった。

吉郎さんは数年前から足を悪くし、ホームヘルパーの力を借りて暮らしていた。倒れていた吉郎さんのそばには、悦子さんが数十年前の父の日にプレゼントしたポシェットが落ちていた。肌身離さず持ち歩くほど気に入っていた。「火や煙に巻かれて苦しかっただろう」と悔やむ。

ワカメの養殖をしながら、土木作業員としても働いた吉郎さん。忙しい仕事の合間を縫って、松島（宮城県）などに旅行で連れて行ってくれる優しい父だった。悦子さんのスーパーにもよく顔を出し、パックの刺し身を買っていた。

悦子さんは「くよくよしてはいられない」と自らに言い聞かせてきたが、年格好が近い人を見かけると、父の姿を重ねてしまう。おいしい物を食べさせてあげたかった。旅行にも連れて行きたかった――。「まだ親孝行がしたかった」との思いがこみ上げる。

今年も山林火災は各地で相次ぎ、そのニュースを聞くたびに胸が締め付けられる。「山火事が憎い。同じことが繰り返されてほしくない」

「元の場所に家再建」検討は３割のみ

鎮火まで４０日を要した岩手県大船渡市の山林火災では、１２地区の５４棟が全焼するなど９０棟の住宅に被害があった。市の調査では、被災前と同じ場所での自宅再建を考えている人は、避難生活を送る６０世帯のうち３割にとどまる。２０１１年３月の東日本大震災で被災して人口減少が進むなか、地域コミュニティーの維持が懸念されている。

市が昨年秋に６０世帯に再建場所を聞いたところ、「被災前と同じ場所」としたのは回答があった５４世帯のうち１７世帯だった。９世帯はすでに別の場所で再建を始めたという。

同市三陸町綾里港地区の自宅が全焼し、応急仮設住宅で暮らす女性（７２）も自宅再建を断念した一人。持ち出した家族のアルバムを手に「家を失った未練もあるが、気持ちの区切りはついた」と話す。

結婚を機に市内の別の地区から移り住んだ。若くして夫を亡くしたものの、２人の息子を育てた。長男は東京、次男は同県釜石市で生活し、実家には戻らないという。女性はいずれは大船渡市内の公営住宅への入居を希望しており、「慣れ親しんだ場所で過ごしたい」と話す。

「綾里地区まちづくり委員会」の村上芳春委員長（６７）によると、綾里港地区には１００世帯ほどが住んでいたが、震災や山林火災を経て半減したという。「人口減や高齢化が進むなか、伝統行事やつながりを守っていかなければいけない」と危惧する。

岩手大の船戸義和客員准教授（地域コミュニティー）は「防災訓練や清掃活動、伝統芸能などの小さな活動を積み重ね、人のつながりを強めることが不可欠だ」と指摘している。