冬ソナのユン・ソクホ監督「事件だった」、20年前の日本の熱狂振り返る
韓国ドラマ『冬のソナタ』を手掛けたユン・ソクホ監督が26日、都内で行われた『映画 冬のソナタ 日本特別版』（3月6日公開）トークイベント付き特別先行上映に登場。約20年前の日本の熱狂を振り返った。
【集合ショット】素敵！笑顔をみせる田中美里＆ユン・ソクホ監督
「『冬のソナタ』が日本でも人気だと伝え聞いていた」というユン氏。チェ・ジウと来日した際にはファンが温かく迎えてくれたことを感謝し「予想外のことでした」と話した。
その年は3分の1ほどを日本で過ごしたと言い、「私の人生の中で忘れられない一つの事件だった」と思い起こしていた。イベントにはチェ・ジウの吹き替えを務めた田中美里も出席した。
韓国ドラマ『冬のソナタ』は2002年に放送され、日本では04年にNHKで流れた。週末の深夜に放送したにも関わらず、高視聴率を獲得し、日本での韓流ブームの先駆けとなった。今回、日本限定で劇場版として4Kにリマスターされた。1400分のドラマを2時間へと大胆に再構成し、物語の核である主人公の2人の“純愛のみ”を抽出している。
