元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、25日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。TikTok（ティックトック）をバズらせるテクニックを明かした。

今回は「乗り遅れちゃった報告会」。元HKT48で女優の田中美久（24）が「流行りのTikTokダンスに乗り遅れている」と話した。「ピークの時に乗れていない。これ本当に流行るのか様子を見ていて」と乗り遅れる理由も明かした。今は「普通に踊ってもあれなので、ちょっと前に流行っていたものを、肌をちょっと露出したりとか」。そして「だいたい100万再生は超える」と言いながらも、「流行った時に撮っておけば、もっとバズれていたって思います」と乗りたい理由を話した。

それを聞いて森は「分かります。私もちょい乗り遅れる」と話した。そして「ちょっとバズる工夫をしている」。

M！LKの「イイじゃん」を例に「その音源を載せた時は、もう結構いろんな芸能人がやっていたんです。なので、私はあえて『鳥貴族』で撮ったんです。飲んでいるところを不意に話しかけられました、って感じてやったんです」。外食で飲酒をしている最中のシチュエーションを設定したという。

「グラスを見ただけで『これ鳥貴族じゃん』ってコメントしたくなるじゃないですか。ソフトドリンクだけど、ちょっとほろ酔いみたいな感じで撮ってる」。その結果「『ソフトドリンクだけど酔っぱらってるの』で、ちょっと炎上しそうじゃないですか。それでバズりました」とテクニックを解説した。

田中が「どん欲すぎないですか？」とやや引き気味に言うと、森は「まあまあ」と苦笑いした。