ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」の亀田興毅ファウンダー（３９）が２６日、オンライン会見を行い、次回イベントをキルギス共和国ビシケクのガスプロムスポーツコンプレックスで４月１７〜１９日の３日間開催することを発表した。最終日となる１９日のメインイベントでは、ＷＢＡ世界スーパーフライ級１１位の佐野遥渉（２２）＝ＬＵＳＨ＝が同級暫定王者のデビッド・ヒメネス（３３）＝コスタリカ＝に挑戦することも報告された。

２２年全日本スーパーフライ級新人王の佐野は昨年１０月にキルギスで日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）未公認のＷＢＡアジア・スーパーフライ級王座に挑戦。王者レイマート・タガカナオ（フィリピン）に３−０の判定勝ち。この勝利で世界ランク入りを果たし、今回のチャンスをつかんだ。

会見に同席した佐野は「自分でもびっくりしている。まだ早いという声もあるけど、チャンスをいただいたのでこのチャンスを一発でつかみ取りたい」と誓った。ヒメネスは２４年４月に暫定王座を獲得し、昨年７月にはキルギスで健文トーレス（ミツキ）に１１回ＫＯで勝ち、２度目の防衛を果たしている。佐野は「やりづらい相手。アウトボクシングも接近戦もできる選手で厳しい戦いになると思う。自分はアウトボクシングだけど、倒しにいくこともテーマに相手を戸惑わせたい」と攻略を描いた。

スーパーフライ級ではジェシー・ロドリゲス（米国）が３団体（ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ）の王座に君臨。ＪＢＣでは現在、タイトル乱立の観点からＷＢＡの暫定王座は正当な理由がない限り世界タイトルと認めていない。

興毅ファウンダーは佐野のパンチをもらわないスタイルを高く評価しており「この試合に勝てば、４団体統一、バンタム級での２階級制覇が見えてくる」と期待した。今回は異例の３デイズ興行となり、数試合のタイトル戦を準備していると明かす。その他のカードは後日発表となる。試合はＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ ＯＦＦＩＣＩＡＬ」でライブ配信される。