約７０年前、大半の集落がダムの底に沈んだ東京の旧小河内（おごうち）村の風景を、スマホなどを使って現在の湖面に重ねて見られるウェブアプリ「小河内タイムレンズ」が完成した。

地元の郷土芸能団体が、ＡＲ（拡張現実）技術を通じて無料で公開し、「失われた村」の記憶を伝える。

東京の水がめとして知られる多摩川上流の小河内ダム（通称・奥多摩湖）は、１９３８年に建設を開始。小河内村と山梨県の２村の９４５世帯が、高台や近隣の自治体に移転を迫られた。文人墨客が訪れた鶴の湯温泉の源泉なども湖底に沈み、作家の石川達三は村民の苦しみを「日蔭の村」（３７年）で描いた。小河内村は５５年の合併で奥多摩町となり、ダムは５７年に完成した。

アプリの開発は、都内でゲーム開発会社を経営する濱田隆史さん（４１）が約５年前に同町内に移住、湖に沈んだ集落の様子を知りたいと思ったのがきっかけ。所属する川野車人形保存会で呼びかけ、賛同した有志で、町制施行７０周年記念事業として半年前からアプリの開発や元住民への聞き取りを進めてきた。

アプリの２Ｄモードは、３５年頃の住宅地図を現代の地図と重ね、地図内の印をクリックすると、神社や暮らし、お店などに関する元住民の証言を組み込んだ解説や、民話の語りが聞ける。現地近くで使用できる３Ｄモードでは、湖に沈む地形や家の位置を立体的に見られる。

濱田さんは「雪や寒さの厳しい日も、現地でアプリの修正に取り組んだ。子どもたちの社会科見学や観光にも生かせるはず」と話す。聞き取りに参加した同町の女性（５９）は「小学生の時、泣きながら集落とお別れをしたと語ったお年寄りもいる。そんな古里への思いを次の世代に残せれば」と願っている。

ウェブに接続すれば、そのままダウンロードなしに利用でき、２７日正午頃のリリースを予定している。