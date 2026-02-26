25日、都内で行われた「SUUMO住みたい街ランキング2026 首都圏版」発表会に、タレントの森香澄（30）とお笑いコンビ「フットボールアワー」が登壇した。

【映像】森香澄「落ち着いた街が私は好き」

森は初めて一人暮らしをした際、こだわったことがあったことを明かした。

森「真っ白な家に住みたかった。床とか壁も全部白くて。家具とかも結構白やベージュで揃えたら、家が真っ白になった。汚せないからダイニングテーブルも買ったけど、そこで食べると汚れるから、キッチンに三脚を買ってそこで食べる」

また、港区に住んでいるイメージを持たれることが多いという森だが、実は家の近くに欲しいものを語った。

森「あまりお酒を飲まないので、カフェとかが欲しい。軽く歩いていけるようなところで、パン屋やカフェ、あとは公園があるような落ち着いた街が私は好き」

ただ、それぞれの印象にあった街について語る場面では、次のようなやり取りをした。



後藤「森さんも、港区でいいんじゃないの？イメージが」



岩尾「港区じゃなく代官山とか中目黒とか、その辺にいそうな感じ？」



森「いや、でもこれ『居そうだけど、実は違うところ』の方が好感度」



後藤「実はもっと庶民的みたいな。好感度のことばっかり考えるのやめて」



（『ABEMA Morning』より）