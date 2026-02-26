ILLIT（アイリット）のYUNAH（ユナ、22）が、韓国の演歌歌手キム・ヨンジャ（67）と共演した。YouTube（ユーチューブ）チャンネル「MUPLY」で、司会を務めた。

若い年代の代表として「最新の世の中の使い方」のタイトルで家庭教師になり、中高年層のゲストに最新の流行を教えるコンセプトだった。

YUNAHは以前、キヨスクの使い方やビュッフェの利用方法などを楽しく紹介し、好評だったことがある。今回は「K−POPアイドルの世代別ステージ衣装」をテーマに、1974年（昭49）にデビューした大先輩キム・ヨンジャに特別な授業を行った。

YUNAHは、第1世代から現在の第5世代までのガールズグループのステージ衣装変化をユニークに解説した。また、キム・ヨンジャが13年に発表して韓国で人気を集めた「アモール・ファティ」を華麗な衣装とともに披露し、本人から絶賛された。

キム・ヨンジャは「愛らしい後輩YUNAHのおかげで、時間があっという間に過ぎた。ILLITがグローバルグループとして成長する姿も期待できる」と感想を述べた。