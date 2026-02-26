松山奈未と「シダマツペア」を組み、2024年パリ五輪のバドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽のInstagramが話題になっている。

「志田選手はここ数日、プライベートショットを投稿することが多くなっています。

2月25日には《ひさしぶりにお出かけをしてリフレッシュをした日》と綴り、黒のコートに黒のショートブーツ、黒のショルダーバッグを合わせた『ブラックコーデ』のファッションで撮影した、おしゃれショットを披露。フォロワーからは《とても似合っていますし、とても美しいです》などの反響がありました」（芸能記者）

志田は3月末で所属している再春館製薬所のバドミントン部を退団。2025年9月からペアを組む五十嵐有紗（BIPROGY）との練習に集中するため、心機一転を図るようだ。

「2028年のロサンゼルス五輪までには、ダブルスに慣れているふたりとはいえ、残された時間は多くありません。志田選手本人も退社の際に『（五十嵐と）もっと向き合いたい』と語っていました。前向きな退社です」（スポーツ記者）

再春館製薬所も志田をあたたかく送り出してくれている。

2月25日に志田は自身のInstagramを更新。同社が送別会を催してくれたことを報告している。

《再春館製薬所の社長含め、チームのみんなが送別会を企画してくださり、最後に楽しい時間を過ごすことができました。可愛いケーキまで準備してくださりとっても幸せでした。残り少ない時間ですが、みんなとの時間を大切に過ごします》と感謝の気持ちを、大きなふたつのケーキの写真とともに投稿している。

「志田さんはグレーのオーバーサイズスーツを着ていました。試合中とは違って髪の毛もナチュラルに下ろしています。とても可愛らしい印象ですね」（前出芸能担当記者）

このショットに4.2万件の「いいね！」がつき、

《どこのアイドルかと思った》

《笑顔がほんと素敵です》

などのリプライが寄せられた。

ロス五輪で金メダルに輝き、最高の笑顔を見せてほしい。