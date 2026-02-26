侍ジャパンに合流

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、バンテリンドームに姿を見せた。来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、練習を行う侍ジャパンに合流。カーテンで車内が隠されたワンボックスカーで到着し、入り待ちのファンはその姿が確認できなかった。グラウンドにもユニホーム姿で姿を現し、身体を動かしながら選手たちとコミュニケーションを取った。

バンテリンドームの到着口付近には、侍ジャパンメンバーを待つファンが約200人待機。選手を乗せたバス2台が現れると歓声も起きた。しかしこの中に大谷はおらず。その後、カーテンで車内が隠されたワンボックスカーが到着。その中から私服姿の大谷が現れた。

“別動隊”で到着した大谷はその後、背番号16のユニホームを身にまとい、半袖でグラウンドに現れた。日本ハムで同僚だった近藤健介と談笑しながら、身体を動かしていた。

井端弘和監督のもと連覇を狙う侍ジャパン。大谷のほかにも菊池雄星、鈴木誠也らメジャー組を含め、豪華メンバーが揃った。3月の開幕に向け、2月27日、28日に「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日と対戦する。

大谷は24日に帰国。27日、28日の中日戦には出場せず、3月の強化試合から試合に出場する見込みとなっている。



（THE ANSWER編集部）