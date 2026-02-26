『グレーカーデ』今 → 春はこう着回す！【ROPÉ PICNIC】大人が真似したい「シャレ見えコーデ」

まだ肌寒さが残る時季は、調節しやすいカーディガンが便利。ダークトーンのアイテムに頼っていた季節から、明るいカラーが増える春に向けてスイッチするなら、つなぎ役になってくれる中間色の「グレー」が頼りになりそうです。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のグレーカーディガンを使った、おしゃれスタッフさんによる「シャレ見えコーデ」をご紹介します。重たく見えないバランスや、きれいめに仕上げるコツをおさえた着こなしを、ぜひチェックしてみて。

ゆるめシルエットをモノトーンで引き締めて

【ROPÉ PICNIC】「ゆるケーブル編みVネックニットカーディガン」\2,998（税込・セール価格）

立体感のあるケーブル編みと、ゆるっとしたシルエットが魅力のカーディガン。グレーの落ち着いた色味が大人っぽく、カジュアルなのにどこか洗練された雰囲気が魅力。華やかなクリスタルボタンもコーデのアクセントとしてさりげなく存在感を放ちます。甘さ控えめな黒のチュールスカートを合わせれば、全体がキリっと引き締まり、モードさも感じられる大人カジュアルコーデが完成。

グレー × ホワイトの抜け感で春らしさをプラス

同じカーディガンでも春らしさをプラスするなら、白T合わせがおすすめ。ブラウンとグレーの落ち着いた配色の中に白の抜け感が加わり、軽やかな雰囲気に仕上がります。大人カジュアルの足元は黒パンプスやローファーでシャープさを加えて、きちんと感をキープするのがポイントです。

