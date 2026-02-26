元フィギュア選手の高橋成美さんが２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演した。

木原の元パートナーである高橋さんはりくりゅうのフリーで「すごい！」を６連発し、「宇宙一ですよ」と絶賛。ネット上では「神解説」と話題になり、帰国後も解説として情報番組に引っ張りだこになっている。

番組では、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組が２５日に都内の日本記者クラブで会見を行ったことを報じた。

会見の中で終了時間が迫る頃に司会者が「司会というのは、非常に損な役回りでしてですね、あのこの会見の前から、外部、外野からですね。すごくいろんなプレッシャーを受けて、これを聞いてくれっていうことですね」と恐縮しながら切り出し「りくりゅうのお二人、本当にもう見ようによっては、本当にいろんな関係に見えるんですよね。仲のいい兄弟にも見える。友人関係にも見える。夫婦漫才にも見える。りくりゅう、何が正解なの？っていうのを一言」と尋ねた。

これを受け三浦は「それを超えているよね」と答え、木原は「戦友じゃないですけど」と明かすと三浦は「一緒にいて当たり前ですし」とコメントすると木原は「ケンカもすごいしますし」とし三浦は「やっぱり家族みたいになっている」と明かすと木原は「あとはご想像にお任せします」と笑顔でコメントした。

スタジオで高橋さんは、この質疑応答のＶＴＲを受け「想像だって」と爆笑した。さらに２人の「関係性」を巡り「私は言語化できないけど、いいこと考えたのは、知りたければ、みんなペアをやったらいいと思います。答えが知りたい人は、今すぐペアスケートへレッツゴー！」と呼びかけた。