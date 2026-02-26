テレ東ショートドラマを制作 風吹ケイら5人の追加キャスト発表【コメント全文】
テレビ東京のショートドラマ国際共同制作、第2弾作品『いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲ーその正体は、伝説の会長ー』（主演：中村優一）の追加キャストが26日、発表され、石井一彰、風吹ケイ、山口竜央、喜内優心、野田孝之輔の5人が出演する。
【場面写真】これは過激！谷間を強調したドレスで登場する風吹ケイ
本作は中村が主人公・佐藤大和を演じる。大和は底辺サラリーマンとして会社から、そして妻からも虐げられ生きていた。大和は妻の誕生日に不倫の現場を目撃し、止めに入るも乱闘の上、負傷してしまう。
それがきっかけとなり記憶を取り戻し自らが「ミコシバホールディングス」の御子柴大和だったことを思い出す。部下に仕組まれた策略で記憶を失っていた大和は、倒れていたところを救ってくれた桐原琴音（立石晴香）や、ミコシバホールディングスの現社長・藤堂遥（水沢エレナ）らのもと、復讐を誓う。
記憶を失った大和が務める会社の社長・神谷亮介を「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」「ロミオ＆ジュリエット」など数多くの舞台で大役を担い、「科捜研の女」シリーズなどドラマや映画でも活躍する石井が演じ、初の悪役を務める。
大和の妻で神谷と不倫関係にある佐藤萌乃を、元キャビンアテンダントでグラビアアイドルとして活躍、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』でトークと強烈なキャラクターが話題沸騰中の風吹が演じる。
ミコシバホールディングスのライバル、クロイワグループの会長・黒岩慎一郎を山口、クロイワグループの御曹司を喜内、任侠団体の親玉を野田がそれぞれ演じる。
■石井一彰 コメント
オファーをいただいた時は何というか、、、こわいと思いました(笑)。
これは挑戦になるぞと。
悪役を演じる事に関しては自分の中にあるものと、ロールモデルなキャラクターとを混ぜ合わせて演じてみようと思って挑みました。
ストーリーの展開がはやく、クセの強いキャラクターが渋滞しています。
楽しんでいただけたらうれしいです。
■風吹ケイ コメント
はじめまして、佐藤萌乃役で出演しております風吹ケイです。今回オーディションだったのですが、監督がすぐに決めてくれたという話を聞き本当にうれしかったし自信になりました。脚本はぼーっとしてると着いていけなくなるほど良い意味で色んな展開が待っているので、視聴者の皆さまにはぜひ見逃さないようにしていただきたいです。お楽しみください。
■山口竜央 コメント
縦型ショートドラマは初出演でしたが、台本を読んでぜひやってみたいと思った役でしたのですごくうれしかったです。特技の殺陣もありましたからワクワクしました。
2日間と少ない撮影日数でしたが、楽しく撮影ができました。いつまでも続いたらいいと思いましたが寂しくオールアップでした。ストーリーも面白く、出演者の皆さまも魅力的な作品になっています。縦型ショートドラマの歴史に残る作品です。乞うご期待です。
■喜内優心 コメント
今回のお話をいただいた瞬間、これまで演じたことのない狂気に満ちた彼にとても強くひかれました。「命を懸けたゲームを純粋に楽しむサイコパスな金持ち」この難役をどう表現するか何度も試行錯誤しつつ、言葉の一つひとつに神経を研ぎ澄ませて臨んだ、ひりひりするほど緊張感のある時間の連続でした。共演者やスタッフの皆さんと作り上げたこの大切な作品の異様な空気感とスリルを、ぜひ最後まで味わってください！
■野田孝之輔 コメント
台本の初見、全57話すべてにフックがある息もつかせぬ展開！最終話まで一気読みでした。そんな作品の真田亮という癖の強いワル役を演じました野田孝之輔です。
その権謀術数渦巻くストーリーからは思いもよらず、撮影現場は本当にホスピタリティに溢れる素敵なチームで、スタッフの皆さまと一丸となれたと思います。
そんな現場からうまれた激アツの作品、どうぞご期待ください！
