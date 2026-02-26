Ｊ１清水は２５日、三保グラウンドで２８日のＧ大阪戦（パナスタ、午後３時開始）に向けた調整を行った。開幕から３試合連続フル出場中のチーム最年長ＤＦ吉田豊（３６）は、連勝に向けて貢献することを誓った。

１７日に３６歳を迎えた吉田だが、自陣でのボール奪取や積極的な攻め上がりなど、左サイドで開幕から変わらぬ運動量を披露し続けている。「監督やスタッフに『起用してよかった』と思ってもらえるプレーをしなければいけないと考えています。その中で出場機会を与えられた３試合は、１００パーセントの力を出せていると思います」。胸を張った後、「しんどいですけどね」と冗談交じりに笑った。

前節の神戸戦（２１日）は１―０で勝利し、吉田孝行監督体制で初の勝ち点３を獲得。ベテランはクリーンシートでの勝利に「負けと勝ちでは疲れの取れ方も違います。神戸相手に自分たちのサッカーをしっかり表現しながら勝てたのはよかった」と振り返る。自身の隣には、今季吉田監督とともに神戸から加入した３５歳のＤＦ本多勇喜が配置され、いぶし銀のプレーを見せるコンビの信頼関係も十分だ。「後ろは本ちゃんが全部カバーしてくれると思う」とおどけ、「お互いにポジショニングやタイミングを見ながらプレーできている。時間が経てばさらに良くなる」と連係面の向上にも手応えを感じている。

次戦についても揺るがない姿勢を示し、「どのチームに対しても、自分たちがやるべきことははっきりしています。自分たち発信のサッカーができれば相手を苦しめることができる。それが一番大事だと思います」と力を込めた。アウェーで連勝をつかみ、チームを一気に波に乗せる。（伊藤 明日香）