セガ フェイブが展開する「アクぬい」シリーズから『パペットスンスン』デザインの「アクぬいCollection パペットスンスン」が登場。
「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」がかわいい、アクリルスタンド×ぬいぐるみの新感覚コレクショングッズです☆
セガ フェイブ「アクぬいCollection パペットスンスン」
価格：1,980円（税込）※ブラインド仕様
発売予定日：2026年3月19日(木)
セット内容：ぬいぐるみ×1体 自立スティック×1 飾りパーツ×3 台座×1
サイズ：幅75×高90×奥40mm
対象年齢：15才以上
取扱店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなど
セガ フェイブの、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンルのコレクションアイテム「アクぬい」シリーズより、「アクぬい Collection パペットスンスン」が登場！
ふしぎがいっぱいのパペットの国〈トゥーホック〉を舞台にした『パペットスンスン』
6才の「スンスン」と仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービーです。
そんな『パペットスンスン』が、遊んで飾れる新感覚ホビーのアクスタぬいぐるみ「アクぬい」シリーズに仲間入り。
「アクぬい」は、アクリルスタンドならではのディスプレイ性と、ぬいぐるみのふわふわな手触りを融合させた新ジャンルの雑貨です。
キャラクターのぬいぐるみ1体と、台座を含むアクリルパーツ5点が一式セットになっており、それらを組み合わせることで自由にレイアウトして飾ることができます。
また、付属のスティックにぬいぐるみをセットすると「ぬい撮り棒」としても使用することもでき、お出かけ先での撮影もスムーズに楽しめます。
「アクぬい Collection パペットスンスン」で、「スンスン」たちのかわいらしさを存分に楽しめます☆
また、開けるまで何が出てくるかわからないブラインドボックス仕様を採用。
日常のちょっとしたサプライズ体験も楽しめます。
ラインナップは全6種。
両手を上げた「スンスン」とフルーツのデザインをはじめ、
ドーナツやパフェなどのスイーツに囲まれた「スンスン」
ポップコーンやハンバーガーと、首をかしげるかわいい「スンスン」
そして、ミルクやチーズの前でポーズをとる「スンスン」
表情やポーズがすべて異なる「スンスン」4種が登場します。
さらに、親友の「ノンノン」
おじいちゃんの「ゾンゾン」もラインナップ。
1BOX（6個入り）を購入することで、全キャラクターをコンプリートすることもできます☆
※単品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、種類は選べません
※未開封のボックスで購入された場合は、全6種全てのラインナップが揃います
「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」のかわいいぬいぐるみを、ポップなアクリルと一緒に飾れるコレクショングッズ！
セガ フェイブ「アクぬいCollection パペットスンスン」は、2026年3月19日（木）より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ等にて登場します。
©PUPPET SUNSUN/PS committee ©SEGA FAVE
セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.
