中国鉄路ハルビン局集団の綏芬河駅で行われた貨物の積み替え作業。（２０２５年１２月１０日、ドローンから、ハルビン＝新華社配信／曲芸偉）

【新華社北京2月26日】中国とドイツは国交樹立からの50年余り、絶えず経済・貿易協力を深化させてきた。中国税関総署が25日に発表した2025年の両国のモノの貿易額は前年比5.2％増の1兆5100億元（1元＝約23円）だった。伸び率は中国の貿易全体を1.4ポイント上回った。うち、ドイツへの輸出は8463億元、ドイツからの輸入は6643億元。ドイツは中国にとって依然として欧州最大の貿易相手国であり、中国は2年ぶりにドイツ最大の貿易相手国に返り咲いた。

品目別では、機械・電気製品が二国間貿易の安定的な成長をけん引する主力となっている。貿易額は5.8％増の1兆700億元と、全体の7割超を占めた。中でも、自動車・同部品が1315億元で機械・電気製品貿易額の12.3％を占めた。医薬原料・医薬品は657億元、基礎有機化学品は184億元。新興分野では3Dプリンターが26億元、産業用ロボットが10億元だった。

世界第2と第3の経済大国である中国とドイツは、協力・ウィンウィンの全方位的戦略パートナーであり、密接なハイレベル往来を行っている。メルツ首相は25日午前、北京に到着して2日間の公式訪問を開始した。今回の訪問には自動車や化学工業、バイオ医薬品、機械製造、循環経済などドイツが優位性を持つ分野の大手企業約30社の幹部を含むハイレベルな経済・貿易代表団も同行しており、二国間経済・貿易関係深化に対するドイツの強い意欲を十分に示している。